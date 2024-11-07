Встреча Трампа и Байдена состоится в ближайшее время

Президент США Джо Байден и Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах, скоро проведут встречу. Такую информацию в среду предоставил избирательный штаб Трампа.
В сообщении уточняется, что Байден связался с Трампом по телефону, чтобы поздравить его с победой и пригласить в Белый дом, обеспечивая плавную передачу полномочий от действующей администрации к новой.
«Трамп с нетерпением ждет встречи, которая состоится в скором времени, и очень благодарен за звонок», — отмечено в заявлении.
6 ноября кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. По его прогнозам, он получит больше 315 голосов выборщиков, победы необходимо не менее 270 голосов.