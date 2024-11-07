Депутат Картаполов посоветовал НАТО самораспуститься

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что будущее НАТО выглядит весьма туманным. Об этом пишет РИА Новости.
По словам депутата, альянс трансформировался в политическое объединение, отличающееся агрессивностью и цинизмом, что ставит под сомнение его дальнейшие перспективы. Картаполов считает, что разумным выходом для НАТО стало бы его самороспуск.
«У НАТО вообще, на мой взгляд, перспективы печальные, потому что это стал агрессивный и циничный политический блок, поэтому нормальных перспектив у них нет», — отметил Картаполов.
Парламентарий также выразил мнение, что после распада альянса наиболее «приличные» страны могли бы рассмотреть возможность вступления в БРИКС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 30 стран заявили о желании участвовать в работе БРИКС. Он подчеркнул, что план председательства России в БРИКС выполнен более чем на 70%.