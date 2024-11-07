Больше формальность: какие следующие шаги ждут США после выборов

Однако в этом году процесс сертификации голосов в конгрессе будет отличаться от выборов 2020 года. Шестого января 2021 года во время подсчета голосов выборщиков сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу действующего президента Джо Байдена на выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Против Трампа были открыты уголовные дела, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом.