«Звезды видны, когда достаточно темно». О чем сказала Харрис на прощание

Вице-президент США Камала Харрис выступила впервые после поражения республиканцу Дональду Трампу. Она произнесла речь перед сторонниками, собравшимися в Университете Ховард в Вашингтоне, где расположился ее штаб в ночь голосования. Трансляцию вел телеканал Sky на YouTube.
Что сказала Харрис:
- Политик пообещала продолжать борьбу «в кабинках для голосования, в судах и на площадях» и предупредила о предстоящем большом труде ради «борьбы за нашу свободу», но борьба за США «того стоит». Будет продолжена политика по борьбе со случаями вооруженного насилия и применения огнестрельного оружия, а также отстаивание права женщин распоряжаться своим телом.
«Я обращаюсь ко всем, кто наблюдает за нами, — не отчаивайтесь. Сейчас не время опускать руки. Пришло время закатать рукава».
- Харрис попросила сторонников не отчаиваться и верить, что кандидаты от Демократической партии однажды снова победят.
«Есть поговорка, историки когда-то называли ее законом истории, она веками подходит для любого общества. Поговорка гласит, что звезды видны, только когда достаточно темно. Я знаю, многим кажется, что мы вступаем в темные времена, но ради всеобщего блага я надеюсь, что это не так».
- Она рассказала, что созвонилась с избранным президентом Трампом и поздравила с победой, а также пообещала помочь республиканцу и его команде с транзитом власти. Харрис подчеркнула, что передача полномочий пройдет мирно.
«Основополагающий принцип американской демократии заключается в том, что когда мы проигрываем выборы, мы принимаем результаты. Этот принцип, как и любой другой, отличает демократию от монархии или тирании, и любой, кто желает получить доверие общества, должен его уважать».
Выборы президента США прошли 5 ноября. Трамп набрал 295 голосов выборщиков из 270 необходимых, Харрис — 226. Республиканца поддержали 50,9% избирателей (72,5 млн), его соперницу — 47,6% (67,8 млн). Он станет 47-м президентом США и вторым главой государства в американской истории, который после первого срока проиграл перевыборы, но смог вернуться в Белый дом. В предыдущий раз такая ситуация сложилась у демократа Гровера Кливленда в 1892 году.
Харрис выступила перед своими сторонниками не сразу. Только около полуночи по местному времени, когда голосования предварительные результаты показывали уверенное лидерство Трампа, к собравшимся вышел сопредседатель кампании Седрик Ричмонд и предупредил о необходимости дождаться завершения подсчета голосов, прежде чем она выступит. «У нас еще есть штаты, которые еще не были озвучены», — пояснил он.
В штабе Харрис надеялись, что ход гонки удастся изменить за счет штатов «синей стены», традиционно поддерживающих демократов. Однако ее сторонники начали расходиться, среди них и главных спонсоров воцарилось уныние, выяснил NBC. Один из видных демократов сравнил атмосферу с трауром, другой собеседник рассказал, что остается только «уповать на чудо».
Университет Ховарда был выбран неслучайно: это альма-матер Харрис, который она окончила в 1986 году со степенью бакалавра в области политологии и экономики. Его основали в 1867 году и со временем университет стали называть «Меккой», рассказывает Би-би-си, отмечая, что это один из крупнейших и наиболее академически строгих университетов, в котором учится значительная доля чернокожих студентов. Университет Ховарда оканчивает больше чернокожих докторов наук, чем любой другой университет в США.