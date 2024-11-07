«Звезды видны, когда достаточно темно». О чем сказала Харрис на прощание

Университет Ховарда был выбран неслучайно: это альма-матер Харрис, который она окончила в 1986 году со степенью бакалавра в области политологии и экономики. Его основали в 1867 году и со временем университет стали называть «Меккой», рассказывает Би-би-си, отмечая, что это один из крупнейших и наиболее академически строгих университетов, в котором учится значительная доля чернокожих студентов. Университет Ховарда оканчивает больше чернокожих докторов наук, чем любой другой университет в США.