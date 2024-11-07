Сбор подписей в поддержку претендентов на пост президента начинается в Беларуси

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты начинается в субботу, 7 ноября, следует из Календарного плана подготовки и проведения президентских выборов.
Основной день голосования на выборах главы государства назначен на 26 января 2025 года.
ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко.
В соответствии с избирательным законодательством сбор подписей начинается за 80 дней до основного дня голосования и заканчивается за 50 дней до выборов. Таким образом, данный этап избирательной кампании продлится с 7 ноября по 6 декабря включительно.
Инициативным группам нужно собрать 100 тысяч подписей в поддержку своего выдвиженца и предоставить их в избирательные комиссии для проверки достоверности подписей избирателей.
С 7 по 21 декабря в ЦИК должны быть предоставлены документы, необходимые для регистрации кандидата в президенты Беларуси. В пакете документов должна быть декларация о доходах претендента за 2023 год.
Регистрация кандидатов в президенты начнется с 22 декабря и завершится 31 декабря, с 1 января 2025 года стартует агитационный период.
Досрочное голосование на выборах начнется 21 января 2015 года.
Всего ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты:
- главы государства Александра Лукашенко,
- лидера ЛДПР Олега Гайдукевича,
- председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка,
- главного идеолога Минска Ольги Чемодановой (она идет на выборы от Белорусского союза женщин),
- экс-кандидата в президенты в 2020 году Анны Канопацкой,
- руководителя Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова,
- лидера КПБ Сергея Сыранкова.