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Сбор подписей в поддержку претендентов на пост президента начинается в Беларуси

У инициативных групп, которые выдвинули своих претендентов, есть месяц, чтобы собрать 100 тысяч необходимых подписей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты начинается в субботу, 7 ноября, следует из Календарного плана подготовки и проведения президентских выборов.

Основной день голосования на выборах главы государства назначен на 26 января 2025 года.

ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко.

В соответствии с избирательным законодательством сбор подписей начинается за 80 дней до основного дня голосования и заканчивается за 50 дней до выборов. Таким образом, данный этап избирательной кампании продлится с 7 ноября по 6 декабря включительно.

Инициативным группам нужно собрать 100 тысяч подписей в поддержку своего выдвиженца и предоставить их в избирательные комиссии для проверки достоверности подписей избирателей.

С 7 по 21 декабря в ЦИК должны быть предоставлены документы, необходимые для регистрации кандидата в президенты Беларуси. В пакете документов должна быть декларация о доходах претендента за 2023 год.

Регистрация кандидатов в президенты начнется с 22 декабря и завершится 31 декабря, с 1 января 2025 года стартует агитационный период.

Досрочное голосование на выборах начнется 21 января 2015 года.

Всего ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты:

  • главы государства Александра Лукашенко,
  • лидера ЛДПР Олега Гайдукевича,
  • председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка,
  • главного идеолога Минска Ольги Чемодановой (она идет на выборы от Белорусского союза женщин),
  • экс-кандидата в президенты в 2020 году Анны Канопацкой,
  • руководителя Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова,
  • лидера КПБ Сергея Сыранкова.