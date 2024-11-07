В Беларуси отмечается День Октябрьской революции

День Октябрьской революции был учрежден указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» и является выходным днем в стране. Великая Октябрьская социалистическая революция свершилась 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года. Это одно из значимых событий XX века, коренным образом повлиявшее на ход дальнейшей истории. В результате революции белорусский народ начал строительство собственного государства, развил экономический и интеллектуальный потенциал, сохранил и обогатил национальную культуру.



После Октябрьской революции произошло самоопределение Беларуси, создание национального государства на советской основе. В пользу именно этой формы государственности говорили настроения белорусского общества, привлекательность политической программы большевиков, возросшая военная мощь Советской России на Западном фронте. БССР изначально заняла территорию шести уездов бывшей Минской губернии — лишь часть Центральной Беларуси. Но маленькая республика площадью всего примерно 50 тыс. кв.км и с населением около 1,5 млн человек стала одним из соучредителей Советского Союза и собрала вокруг себя сначала восточнобелорусские, а затем и западнобелорусские земли. Современная Беларусь — прямой наследник и правопреемник БССР, а БССР стала возможна только после Октябрьской революции.



Прошло уже 107 лет с момента событий Октябрьской революции. В наши дни Беларусь уверенно идет по пути суверенного развития, сумев сохранить и приумножить достижения советского периода. В нашей стране сложилась собственная модель государства с сильной социальной политикой и социально ориентированной экономикой, направленными на повышение качества жизни граждан и общества в целом.



В Беларуси сформирована уникальная политическая модель с развитой системой представительных органов власти. Придание Всебелорусскому народному собранию конституционно-правового статуса укрепило устои белорусской государственности и показало, что белорусы являются сплоченной нацией, которая может самостоятельно ставить перед собой цели и достигать их.



Сохраняя этот день среди других памятных дат, мы тем самым отдаем дань памяти тому времени, когда наш народ получил импульс для развития белорусской государственности. 7 ноября 2023 года Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении народу сказал, что нам нельзя забывать о том, «что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории, послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности. Преодолев в нелегком двадцатом столетии многочисленные испытания, раскрыв потенциал творчества и созидания, белорусы заняли достойное место в большой семье народов мира». Глава государства также выразил уверенность в том, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, белорусы создают мирное будущее для детей и внуков.



Во многих городах Беларуси 7 ноября проходят торжественные митинги с возложением цветов к памятнику Ленина, праздничные концерты, различные диалоговые площадки и просветительские мероприятия. Ко Дню Октябрьской революции в стране традиционно реконструируют и вводят в строй ряд важных и крупных объектов, в том числе социальных, среди которых жилые дома, детские сады, учебные заведения, поликлиники, спортивные комплексы, мосты и дороги.