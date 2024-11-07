Лукашенко: мы уверенно пишем новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа

«События осени 1917 года заставили мир услышать голос народа, смело и открыто заявившего о своей многовековой мечте. Объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости, — отметил глава государства. — Неиссякаемая любовь к Родине, трудолюбие и единство помогли нашим предкам пройти все испытания и отстоять право свободно жить на родной земле».
«Выбрав в XXI веке самостоятельный путь, мы сохраняем непреходящие ориентиры советской эпохи: от идеалов социального равенства и гуманизма до ценностей мира и дружбы народов. Оберегая достигнутое предшественниками, вдохновляясь их подвигами, уверенно пишем новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа», — подчеркнул Президент.
В этот знаменательный день Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
Поздравление Президента с Днем Октябрьской революции
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с Днем Октябрьской революции.
События осени 1917 года заставили мир услышать голос народа, смело и открыто заявившего о своей многовековой мечте. Объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости.
Неиссякаемая любовь к Родине, трудолюбие и единство помогли нашим предкам пройти все испытания и отстоять право свободно жить на родной земле.
Выбрав в XXI веке самостоятельный путь, мы сохраняем непреходящие ориентиры советской эпохи: от идеалов социального равенства и гуманизма до ценностей мира и дружбы народов. Оберегая достигнутое предшественниками, вдохновляясь их подвигами, уверенно пишем новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа.
Дорогие товарищи, в этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
Александр Лукашенко,
7 ноября 2024 года.