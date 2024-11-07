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Лукашенко: мы уверенно пишем новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«События осени 1917 года заставили мир услышать голос народа, смело и открыто заявившего о своей многовековой мечте. Объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости, — отметил глава государства. — Неиссякаемая любовь к Родине, трудолюбие и единство помогли нашим предкам пройти все испытания и отстоять право свободно жить на родной земле».

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«Выбрав в XXI веке самостоятельный путь, мы сохраняем непреходящие ориентиры советской эпохи: от идеалов социального равенства и гуманизма до ценностей мира и дружбы народов. Оберегая достигнутое предшественниками, вдохновляясь их подвигами, уверенно пишем новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа», — подчеркнул Президент.

В этот знаменательный день Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Поздравление Президента с Днем Октябрьской революции
Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Днем Октябрьской революции.

События осени 1917 года заставили мир услышать голос народа, смело и открыто заявившего о своей многовековой мечте. Объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости.

Неиссякаемая любовь к Родине, трудолюбие и единство помогли нашим предкам пройти все испытания и отстоять право свободно жить на родной земле.

Выбрав в XXI веке самостоятельный путь, мы сохраняем непреходящие ориентиры советской эпохи: от идеалов социального равенства и гуманизма до ценностей мира и дружбы народов. Оберегая достигнутое предшественниками, вдохновляясь их подвигами, уверенно пишем новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа.

Дорогие товарищи, в этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Александр Лукашенко,
7 ноября 2024 года.

Лукашенко Александр
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