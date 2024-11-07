WSJ узнала новую идею команды Трампа о завершении конфликта на Украине

Как и в случае с первым президентским сроком Трампа, за влияние на его внешнюю политику будут соперничать разные фракции с различающимися взглядами, прогнозирует WSJ. Издание напоминает, что более умеренные политики, такие как экс-госсекретарь Майкл Помпео, сейчас претендующий на пост министра обороны, наверняка будут настаивать на урегулировании, которое не будет выглядеть как серьезная победа России. Другие же советники, в том числе Ричард Гренелл (главный претендент на пост госсекретаря или советника по нацбезопасности) могли бы согласиться на значительные территориальные уступки Украины ради скорейшего завершения конфликта.