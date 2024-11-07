WSJ узнала новую идею команды Трампа о завершении конфликта на Украине

В переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
План состоит из следующих пунктов.
- Нынешняя линия фронта замораживается, по всей протяженности объявляется демилитаризованная зона. Кто будет обеспечивать ее безопасность — не ясно, но один из собеседников газеты исключил задействование американских войск или контингентов ООН и других финансируемых США организаций.
- Украина откажется от планов вступить в НАТО еще как минимум 20 лет.
- За это США продолжат снабжать ее вооружениями.
«Мы можем обучать [военных] и оказывать другую поддержку, но [заниматься этим будут в первую очередь страны Европы] мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — сказал член команды республиканца на условиях анонимности.
WSJ отмечает, что эти сведения похожи на то, как решение конфликта описывал в сентябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Он рассказал, что Трамп обратится к россиянами, украинцам, европейцам и скажет им: «Вам, ребята, нужно решить, как выглядит мирное урегулирование».
По словам Вэнса, это сделка будет предполагать, что Россия сохранит за собой бывшие украинские территории, вдоль нынешней линии фронта создадут демилитаризованную зону, а украинские войска будут усилены на случай повторного конфликта. Москва же, по его словам, получит гарантии невступления Украины в альянсы. «Она не вступает в НАТО, не вступает в какие-либо союзнические институты», — сказал избранный вице-президент.
Бывший его помощник по нацбезопасности предупредил: решение примет только сам Трамп, посовещавшись с ключевыми помощниками из своего окружения, возможно в последний момент, и никто другой не сможет наверняка сказать, что решит политик.
Как и в случае с первым президентским сроком Трампа, за влияние на его внешнюю политику будут соперничать разные фракции с различающимися взглядами, прогнозирует WSJ. Издание напоминает, что более умеренные политики, такие как экс-госсекретарь Майкл Помпео, сейчас претендующий на пост министра обороны, наверняка будут настаивать на урегулировании, которое не будет выглядеть как серьезная победа России. Другие же советники, в том числе Ричард Гренелл (главный претендент на пост госсекретаря или советника по нацбезопасности) могли бы согласиться на значительные территориальные уступки Украины ради скорейшего завершения конфликта.
Российская сторона выдвигает собственные условия для начала мирных переговоров с Украиной, которые частично отличаются от озвученных источниками WSJ: вывод украинских войск с границ Херсонской области, а также из республик Донбасса (повторяют административные границы Донецкой и Луганской областей), признание российского суверенитета над этими территориями и Крымом, снятие международных санкций, демилитаризация Украины, обязательство Украины не вступать в НАТО и придерживаться нейтралитета.
«Никакого повторения сценария с минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет», — заявил осенью постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Президент Владимир Путин упоминал о создании демилитаризованной зоны, но говорил, что пройти она должна «на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия, иностранного прежде всего производства».
В своем выступлении во время подсчета голосов Трамп пообещал «остановить войны в мире», а прежде неоднократно говорил, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине. Кремль сообщил, что будет судить о мирных инициативах республиканца по конкретным делам.