Порошенко обозначил Украине пять красных линий после победы Трампа на выборах

Так Порошенко прокомментировал итоги выборов в США, на которых победил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Украина не согласится на уступки в вопросах своей независимости и не вернется под влияние России. Бывший президент также отметил, что страна никогда не откажется от территорий, которые перешли под контроль Москвы. Украинские вооруженные силы, по его словам, остаются «самым надежным и эффективным гарантом» существования государства, и поэтому Украина не допустит их ослабления. Помимо этого, Порошенко отметил, что до полного «освобождения территории Украины» страна не будет готова на компромиссы или отмену санкций.