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Депутаты переизбрали главой Фролово Волгоградской области Василия Данкова

Управленец, обладающий большим опытом, продолжит свою работу на посту.

В среду, 6 ноября, стали известны результаты конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа — город Фролово Волгоградской области. Депутаты Фроловской гордумы единогласно избрали Василия Данкова.

Василий Данков родился в 1958 году в селе Новая Чигла Таловского района Воронежской области. Он обучался менеджменту в Волгоградской академии госслужбы, которую окончил в 2002 году.

66-летний Василий Данков работает на посту главы города Фролово с октября 2005 года. За это время в муниципалитете ввели в эксплуатацию новые объекты социальной инфраструктуры, в числе которых современный роддом, физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр и детские сады на 95 и 120 мест. Фролово активно участвует в федеральных и региональных программах по благоустройству территорий, также город дважды выигрывал во Всероссийском конкурсе лучших проектов, направленных на создание комфортной городской среды.