Депутаты переизбрали главой Фролово Волгоградской области Василия Данкова

66-летний Василий Данков работает на посту главы города Фролово с октября 2005 года. За это время в муниципалитете ввели в эксплуатацию новые объекты социальной инфраструктуры, в числе которых современный роддом, физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр и детские сады на 95 и 120 мест. Фролово активно участвует в федеральных и региональных программах по благоустройству территорий, также город дважды выигрывал во Всероссийском конкурсе лучших проектов, направленных на создание комфортной городской среды.