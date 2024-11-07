В администрации Екатеринбурга не хватает чиновников

Он отметил, что это становится достаточно серьезной проблемой. «С учетом того, что сейчас в реальном секторе зарплата достаточно высокая, начинают “вымываться” уже чиновники, в том числе и в реальный сектор. Важно, что, когда следующий человек уходит на пенсию, в декрет на три года или просто увольняется, все сложнее и сложнее найти ему замену. Раньше, условно говоря, принес на кафедру к себе объявление, у меня сразу несколько резюме прилетает. Сейчас я прихожу на кафедру, говорю, ребята, у меня открылась вакансия. Вся группа говорит, так мы все трудоустроены давно», — рассказал господин Прядеин.