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Из правительства Омской области ушёл главный юрист

Пост покинул руководитель Главного государственно-правового управления Омской области.

Источник: Аргументы и факты

В правительстве Омской области новые изменения. В отставку ушёл руководитель Главного государственно-правового управления Омской области Антон Банников. Контракт с ним не продлён по истечении срока действия трудового договора. Об этом пишет издание «Коммерческие вести», ссылаясь на подтверждённую в управлении информацию.

Обязанности начальника государственно-правового управления региона в настоящее время исполняет заместитель Банникова — Александр Чуклин. Он возглавлял управление законопроектных работ и правовой экспертизы.

Антон Банников работал в Главном государственно-правовом управлении Омской области с 2002 года. Руководителем Управления он стал в декабре 2015 года. Его отец в своё время возглавлял управление КГБ по Омской области.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе пост покинул руководитель министерства образования Омской области Иван Кротт. Он вернулся на работу в ОмГПУ.