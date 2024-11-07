Находящемуся в СИЗО экс-депутату заксобрания готовятся предъявить новые обвинения

«По уголовному делу необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вахрину В. М. и Гоцыку А. В. новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых; выполнить другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений», — сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Вячеслав Вахрин был депутатом заксобрания Пермской области в 2001—2006 годах. Вместе с бизнесменом Владимиром Плотниковым он входил в группу «Гражданское общество», бывшую в оппозиции к губернатору Олегу Чиркунову. С 2010 по 2012 год руководил государственной жилищной инспекцией Тюменской области, в 2012 году был назначен заместителем губернатора этой области, курировал ЖКХ.
В июне 2024 года Басманный суд Москвы арестовал господина Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. По версии следствия, в декабре 2022 года чиновник получил от местного предпринимателя взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18,7 млн руб. при покупке двух квартир в Тюмени.