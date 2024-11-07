Находящемуся в СИЗО экс-депутату заксобрания готовятся предъявить новые обвинения

Вячеслав Вахрин был депутатом заксобрания Пермской области в 2001—2006 годах. Вместе с бизнесменом Владимиром Плотниковым он входил в группу «Гражданское общество», бывшую в оппозиции к губернатору Олегу Чиркунову. С 2010 по 2012 год руководил государственной жилищной инспекцией Тюменской области, в 2012 году был назначен заместителем губернатора этой области, курировал ЖКХ.