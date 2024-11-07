Михаил Котюков встретился с красноярцами-бойцами на Донбассе

Стало известно, что губернатор края Котюков приехал в ЛНР в рамках рабочего визита. Там он встретился с красноярцами, которые участвуют в специальной военной операции. Глава передал бойцам партию техники, среди которой были детекторы БПЛА, мультикоптер и дизельный генератор. Также гуманитарную помощь передали жители края.
Также Котюков посетил один из блокпостов. Там работают сотрудники ОМОН из Красноярска. Им тоже передали генераторы и другое оборудование.
Губернатора встретили достаточно приветливо: бойцы пригласили в палатки, угостили чаем, показали трофеи.
«С красноярцами, которые сейчас находятся в зоне боевого соприкосновения, Михаил Котюков встречается не в первый раз, поэтому общение получилось неформальным и теплым. Бойцы поблагодарили всех жителей края за поддержку, отметив ценность доставленного груза — это БПЛА, прицелы, антидроны, оборудование для оказания первой медицинской помощи и другая техника военно-технического назначения», — отметили в правительстве.
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