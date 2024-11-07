Михаил Котюков встретился с красноярцами-бойцами на Донбассе

«С красноярцами, которые сейчас находятся в зоне боевого соприкосновения, Михаил Котюков встречается не в первый раз, поэтому общение получилось неформальным и теплым. Бойцы поблагодарили всех жителей края за поддержку, отметив ценность доставленного груза — это БПЛА, прицелы, антидроны, оборудование для оказания первой медицинской помощи и другая техника военно-технического назначения», — отметили в правительстве.