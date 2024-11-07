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Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью Веры Соколовой

Губернатор назвал кончину президента челябинского союза женщин-предпринимательниц потерей для региона.

Источник: управление культуры Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью руководительницы областного объединения женщин-предпринимательниц «Союз успеха» Веры Соколовой.

— Уход из жизни Веры Николаевны Соколовой — горькая утрата и потеря для Челябинской области, для женского движения и предпринимательского сообщества региона, — заявил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что Вера Соколова не только развивала бизнес, но и занималась благотворительностью и благоустройством.

— Она была символом времени новых возможностей, вселяла своим примером уверенность в молодых коллег, сплачивала вокруг себя единомышленников и жила для людей. Память о ней навсегда останется в наших сердцах, — добавил Алексей Текслер.

Напомним, Вера Соколова основала сеть цветочных салонов «Цветопторг». Занималась множеством общественных проектов, среди которых «Золотая игла», «Юный глава города» и «Цветущий город».