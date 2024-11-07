Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью Веры Соколовой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью руководительницы областного объединения женщин-предпринимательниц «Союз успеха» Веры Соколовой.
— Уход из жизни Веры Николаевны Соколовой — горькая утрата и потеря для Челябинской области, для женского движения и предпринимательского сообщества региона, — заявил губернатор.
Алексей Текслер подчеркнул, что Вера Соколова не только развивала бизнес, но и занималась благотворительностью и благоустройством.
— Она была символом времени новых возможностей, вселяла своим примером уверенность в молодых коллег, сплачивала вокруг себя единомышленников и жила для людей. Память о ней навсегда останется в наших сердцах, — добавил Алексей Текслер.
Напомним, Вера Соколова основала сеть цветочных салонов «Цветопторг». Занималась множеством общественных проектов, среди которых «Золотая игла», «Юный глава города» и «Цветущий город».