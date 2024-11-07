Казахстан сократил экспорт мазута в Европу через Россию

Атырауский и Шымкентский НПЗ отправляли в январе-сентябре мазут в порты Батуми и Кулеви, небольшие партии поставлялись в Эстонию по железной дороге. Мини-НПЗ также осуществляли экспорт через грузинские порты, незначительное количество — через российские порты — Азов и Новороссийск.