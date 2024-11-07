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Казахстан сократил экспорт мазута в Европу через Россию

Экспорт части топлива осуществляется по Транскаспийскому маршруту.

Источник: Пресс-служба АО "КазТрансОйл"

АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Казахстанские производители за 9 месяцев 2024 года сократили экспорт мазута через территорию России на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал Нефть и газ Казахстана.

Выпавшие объемы перенаправлены, в основном, в порт Батуми, которым управляет дочерняя компания «КазМунайГаза» — АО «КазТрансОйл» — по Транскаспийскому международному транспортному маршруту через порт Курык. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительство активно развивает этот маршрут в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Атырауский и Шымкентский НПЗ отправляли в январе-сентябре мазут в порты Батуми и Кулеви, небольшие партии поставлялись в Эстонию по железной дороге. Мини-НПЗ также осуществляли экспорт через грузинские порты, незначительное количество — через российские порты — Азов и Новороссийск.

В целом, по данным Бюро национальной статистики, производство мазута в Казахстане (с учетом мини-НПЗ) за 9 месяцев 2024 года снизилось до 1,609 млн тонн с 1,972 млн тонн в аналогичном периоде прошлого года.

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