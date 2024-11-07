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CNN: Трамп может встретиться с Байденом на следующей неделе

Победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп может на следующей неделе поехать в Вашингтон для встречи с действующим президентом Джо Байденом, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

Он уточнил, что встреча может состояться до того, как господин Байден на неделю отправится в заграничное турне, которое начнется 14 ноября.

Выборы в США прошли 5 ноября. Господин Трамп гарантированно получил 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница от демократов Камала Харрис набрала 226 голосов. И она, и Джо Байден уже позвонили республиканцу и поздравили его с победой. В штабе Дональда Трампа анонсировали встречу с господином Байденом для «плавной» передачи власти, но дату не уточнили.

Трамп Дональд