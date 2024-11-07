CNN: Трамп может встретиться с Байденом на следующей неделе

Выборы в США прошли 5 ноября. Господин Трамп гарантированно получил 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница от демократов Камала Харрис набрала 226 голосов. И она, и Джо Байден уже позвонили республиканцу и поздравили его с победой. В штабе Дональда Трампа анонсировали встречу с господином Байденом для «плавной» передачи власти, но дату не уточнили.