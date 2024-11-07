Проезд из «Атласа проблем Комсомольска» успешно отремонтирован

Летом 2024 года проезд был включён в Атлас проблем Комсомольска, составление которого велось по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. На одной из встреч с ним, тогда ещё кандидат на должность главы города Дмитрий Заплутаев, обратился к главе региона с просьбой оказать оперативную помощь в решении ряда острых вопросов в сфере образования Комсомольска, в том числе выделить средства на ремонт многострадального проезда. Дмитрий Демешин выделил деньги и распорядился закончить работы до конца ноября. Поручение губернатора выполнено.