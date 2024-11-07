Проезд из «Атласа проблем Комсомольска» успешно отремонтирован

В Комсомольске-на-Амуре завершён ремонт проезда к школе № 31, который вёлся по поручению губернатора края, сообщает ИА AmurMedia.
7 ноября в полном объёме завершены работы по ремонту внутриквартального проезда, который идёт вдоль школы № 31 от пр. Ленина до ул. Вокзальной.
Как сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре, работники подрядной организации ООО «Асфальт-ДВ» на участке в 464 метра заменили бордюры, сняли старый асфальт, подготовили основание, уложили новый асфальт, отремонтировали и расширили тротуар, очистили водоотводную канаву, установили пешеходные ограждения на тротуаре вдоль школы, модернизировали уличное освещение, заменив кабель и установив 26 светодиодных светильников, оборудовали два «лежачих полицейских». На все эти работы из краевого бюджета было выделено 16,4 млн рублей.
Проезд, который имеет важное значение для учащихся, их родителей и учителей школы № 31, посетителей физкультурно-спортивного центра на ул. Вокзальной и жителей десятков многоэтажных домов, в так называемом микрорайоне «Новое Ленина», не ремонтировался с момента его строительства в конце 80-х годов и пришёл в бедственное состояние. Весной этого года ямы подсыпали инертными материалами, но надолго этого не хватило.
Летом 2024 года проезд был включён в Атлас проблем Комсомольска, составление которого велось по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. На одной из встреч с ним, тогда ещё кандидат на должность главы города Дмитрий Заплутаев, обратился к главе региона с просьбой оказать оперативную помощь в решении ряда острых вопросов в сфере образования Комсомольска, в том числе выделить средства на ремонт многострадального проезда. Дмитрий Демешин выделил деньги и распорядился закончить работы до конца ноября. Поручение губернатора выполнено.