Над Россией за ночь сбили 15 беспилотников. Военная операция, день 988-й

9:36 Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил при урегулировании украинского конфликта закрепить за Украиной статус буферной демилитаризованной зоны.

«Рано или поздно, украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО», — сказал он РИА Новости.

9:16 Несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

9:07 Еще одна серия взрывов произошла в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает «Страна.ua».

8:58 В Криворожском районе Днепропетровской области на Украине в результате ударов повреждено предприятие, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.

8:41 Уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии, вторгшегося с ВСУ в Курскую область, заочно рассмотрят в областном суде региона, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

8:32 Украина должна отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, заявил британскому журналу The Spectator бывший высокопоставленный сотрудник офиса Владимира Зеленского.

8:26 В западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

8:21 Пожар возник в нежилом здании, расположенном в Соломенском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко.

8:17 В переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

8:15 Администрация президента США Джо Байдена готовит последний пакет военной помощи Украине на сумму более $6 млрд, опасаясь, что поддержка Киева может прекратиться с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Поставка вооружений займет несколько месяцев, и помощь может не дойти до Украины до инаугурации Трампа, что вызывает беспокойство среди украинских властей и военных.

