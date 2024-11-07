Слуцкий призвал захоронить тело Ленина рядом с его матерью

«Владимир Вольфович Жириновский называл все революции отвратительными, а их участников — мятежниками и мародерами. Основатель ЛДПР отмечал, что не будь Октябрьского переворота, Россия сегодня была бы самым процветающим государством. А в отношении мумии “вождя мирового пролетариата” говорил: “Нельзя, чтобы в центре Москвы лежал труп человека, виновного в гибели миллионов наших граждан”. Пора захоронить тело Ленина рядом с его матерью, как он сам хотел», — говорится в публикации политика.
«ЛДПР призывает не умалять достижений, свершений народа и страны в советский период истории. Но мы призываем еще и говорить людям правду, ничего не скрывая и не утаивая. А правда о нашей истории ХХ века так страшна и трагична, что говорить о 7 ноября как о празднике недопустимо», — говорится в сообщении.