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Слуцкий призвал захоронить тело Ленина рядом с его матерью

ЛДПР призывает не умалять достижений, свершенных в советский период истории, отметил лидер партии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Тело Владимира Ленина нужно захоронить рядом с матерью, как он сам этого хотел. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Великой Октябрьской социалистической революции в Telegram-канале.

«Владимир Вольфович Жириновский называл все революции отвратительными, а их участников — мятежниками и мародерами. Основатель ЛДПР отмечал, что не будь Октябрьского переворота, Россия сегодня была бы самым процветающим государством. А в отношении мумии “вождя мирового пролетариата” говорил: “Нельзя, чтобы в центре Москвы лежал труп человека, виновного в гибели миллионов наших граждан”. Пора захоронить тело Ленина рядом с его матерью, как он сам хотел», — говорится в публикации политика.

«ЛДПР призывает не умалять достижений, свершений народа и страны в советский период истории. Но мы призываем еще и говорить людям правду, ничего не скрывая и не утаивая. А правда о нашей истории ХХ века так страшна и трагична, что говорить о 7 ноября как о празднике недопустимо», — говорится в сообщении.

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