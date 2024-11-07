NBC: Киев может «потерять больше всех» из-за победы Трампа

Как отмечается в материале, европейские страны «очень обеспокоены» победой Трампа, особенно когда речь заходит о будущем НАТО. В частности указывается, что Украину пугает новая реальность, киевские власти боятся потерять помощь со стороны США, что заставит их сесть за стол переговоров.
Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что возможная победа Трампа на выборах создаст еще больше неопределенности в отношении Украины.
Трамп в интервью подкасту PBD заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта и должен был предотвратить его начало. Он назвал Зеленского одним из величайших продавцов, которых он когда-либо видел, которому удавалось после каждого визита в США выбивать по $100 млрд. При этом Трамп отметил, что ему очень жаль украинцев и хотелось бы им помочь. Однако, по мнению кандидата в президенты США, «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также назвал конфликт «проигрышной войной» и добавил, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».
Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.