NBC: Киев может «потерять больше всех» из-за победы Трампа

Трамп в интервью подкасту PBD заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта и должен был предотвратить его начало. Он назвал Зеленского одним из величайших продавцов, которых он когда-либо видел, которому удавалось после каждого визита в США выбивать по $100 млрд. При этом Трамп отметил, что ему очень жаль украинцев и хотелось бы им помочь. Однако, по мнению кандидата в президенты США, «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также назвал конфликт «проигрышной войной» и добавил, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».