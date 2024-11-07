Пятеро из 28 кандидатов на пост мэра Челябинска не пришли на тестирование

Из 28 кандидатов на пост мэра председатель комиссии, Станислав Мошаров допустил только 23. Остальные не явились. Это означает, что их не допустят и до выступления перед членами комиссии.
— Плохой пример опаздывать на такое мероприятие, — цитирует Мошарова издание «КП-Челябинск». — Глава города точно не должен опаздывать.
Более пунктуальные кандидаты в 10:00 приступили к тестированию. Среди них, например, врип главы Челябинска Алексей Лошкин, который считается явным фаворитом конкурса, и глава Калининского района Владимир Шамне.
Тест состоит из 30 вопросов на знание правовых актов, управленческой работы и прочих нюансов работы градоначальника. Затем начнутся выступления, которые будут проводиться в алфавитном порядке. Ожидается, что этот этап завершат только в 23:00.
— По опыту других конкурсов могу сказать, что в выступлениях бывает достаточно много предложений, которые может использовать любой кандидат, который впоследствии станет главой города. Задача конкурсной комиссии сегодня — подойти к оценке кандидатов максимально справедливо. У нас тестовое задание, которое оцифровано, а на выступлениях есть и место и эмоциям, — рассказал Станислав Мошаров. — Вопросы, которые будем задавать кандидатам после выступлений, будут касаться развития города Челябинска. Все члены конкурсной комиссии владеют темой, потому что кто-то работает в правительстве, кто-то в Челябинской городской думе долгое время.
Из числа тех, кто успешно преодолеет эти этапы отбора, комиссия выберет не менее двух и не более пяти победителей. Окончательное же решение о том, кто станет новым главой Челябинска, будут принимать депутаты городской Думы на заседании, предварительно назначенном на 19 ноября.
Один кандидат снялся с конкурса на пост мэра Челябинска ещё 5 ноября — из гонки выбыл по собственному желанию генеральный директор ООО «Аргус Групп М» Виктор Легенчук.
Сейчас среди претендентов на должность градоначальника — глава Калининского района Владимир Шамне, депутат Заксобрания Павел Жолобов, арбитражный управляющий Максим Бакулин, бывший депутат городской думы Владимир Корнев, и. о. главы города Алексей Лошкин. С полным списком кандидатов можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
24 сентября депутаты гордумы досрочно прекратили полномочия главы города Натальи Котовой. Она подала в отставку после решения губернатора Алексея Текслера назначить её сенатором. И. о. мэра назначили заместителя главы по городскому хозяйству Александра Астахова. 22 октября временно исполняющим обязанности мэра Челябинска стал бывший председатель Контрольно-счётной палаты региона Алексей Лошкин.