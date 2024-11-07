Пятеро из 28 кандидатов на пост мэра Челябинска не пришли на тестирование

— По опыту других конкурсов могу сказать, что в выступлениях бывает достаточно много предложений, которые может использовать любой кандидат, который впоследствии станет главой города. Задача конкурсной комиссии сегодня — подойти к оценке кандидатов максимально справедливо. У нас тестовое задание, которое оцифровано, а на выступлениях есть и место и эмоциям, — рассказал Станислав Мошаров. — Вопросы, которые будем задавать кандидатам после выступлений, будут касаться развития города Челябинска. Все члены конкурсной комиссии владеют темой, потому что кто-то работает в правительстве, кто-то в Челябинской городской думе долгое время.