Вице-премьер Германии Хабек возглавил Минфин вместо уволенного Линднера

О том, что должность министра финансов будет исполнять Хабек, сообщила газета Bild. По данным издания, «Зеленые» займут места трех из четырех министров от СвДП до тех пор, пока Шольц не назначит новых министров.
Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Лиза Паус возьмет на себя обязанности министра образования и научных исследований Беттины Штарк-Ватцингер. Министр охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Штеффи Лемке будет исполнять обязанности министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга.
Канцлер отправил в отставку министра финансов накануне, 6 ноября. По информации СМИ, причиной стали разногласия в экономической политике. Олаф Шольц сообщил, что намерен в январе попросить Бундестаг проголосовать о вотуме доверия. Роберт Хабек на этом фоне заявил о распаде правящей коалиции — СДПГ, «Зеленых» и СвДП.