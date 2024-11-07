Reuters объяснил, зачем Илон Маск поддержал Трампа

Миллиардер Илон Маск получает от избрания поддержанного им Дональда Трампа на пост президента США необычайное влияние, пишет Reuters со ссылкой на источники.
«Илон Маск считает, что все правила мешают его бизнесу и инновациям. Он рассматривает администрацию Трампа как средство для избавления от как можно большего количества правил, чтобы он мог делать все, что захочет, и так быстро, как захочет», — рассказал бывший высокопоставленный сотрудник SpaceX на условиях анонимности.
Маск пожертвовал на кампанию Трампа около $75 млн, стал одним из крупнейших доноров этого избирательного цикла, несколько раз выступал на митингах в поддержку республиканца и делал резкие заявления о нынешней президентской администрации и личности демократического кандидата Камалы Харрис. «Если он проиграет, мне конец», — признавался Маск.
Трамп пообещал назначить Маска «царем эффективности» — главой комиссии по эффективности работы правительства. Сам Маск заявлял, что в США «гигантская бюрократия, чрезмерное регулирование».
Предприниматель хочет заставить Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) воздержаться от ведения мер принудительного характера в отношении нынешних систем безопасности Tesla для помощи водителю («автопилота»), выяснило агентство. По словам источника, в течение ближайших четырех лет своей главной задачей бизнесмен видит «отмену мер принудительного характера», также он хотел бы добиться принятия решений, необходимых для развития автономных транспортных средств и «роботакси», разрабатываемых Tesla.
Акции Tesla закрылись ростом примерно на 15% в среду, 6 ноября, на следующий день после голосования и победы Трампа.
Более того, для развития своего стартапа по искусственному интеллекту xAI Маск может сформировать правила или даже новое государственное ведомство. Reuters напоминает, что Маск не раз жаловался на медленный процесс одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США его инноваций, что не позволило начать внедрение имплантов так быстро, как хотелось.
Собеседники агентства отмечают, что компании Маска еще до победы Трампа находились на особом счету — проверки в их отношении были не столь строги в силу доминирующего положения его бизнес-активов в таких отраслях, как ракетостроение и электромобили. Как пояснил американский чиновник, госучреждения США стремились не допустить, чтобы компаниям Маска запретили с ними сотрудничать: «NASA нуждается в SpaceX больше, чем SpaceX нуждается в NASA».
К примеру, в прошлом году Reuters опубликовал свидетельства получения рабочими SpaceX не менее 660 травм, переломов и ампутаций на объектах компании. Компания пренебрегала правилами безопасности, однако ни NASA, ни регулятор безопасности сотрудников (OSHA) не предприняли существенных мер.