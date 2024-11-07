Reuters объяснил, зачем Илон Маск поддержал Трампа

Собеседники агентства отмечают, что компании Маска еще до победы Трампа находились на особом счету — проверки в их отношении были не столь строги в силу доминирующего положения его бизнес-активов в таких отраслях, как ракетостроение и электромобили. Как пояснил американский чиновник, госучреждения США стремились не допустить, чтобы компаниям Маска запретили с ними сотрудничать: «NASA нуждается в SpaceX больше, чем SpaceX нуждается в NASA».