США готовят операцию по переориентации Армении на Запад, сообщили в СВР

«В Вашингтоне считают важным усилить “направляющее воздействие” на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития», — говорится в релизе.
По данным разведки, американцы планируют решать эту задачу, опираясь на методы, уже примененные в Украине и Молдавии. Так, организациям, связанным с Госдепом, поручили расширить программы подготовки для сотрудников ключевых государственных органов Армении и обеспечить активное участие иностранных советников, которые будут корректировать работу армянского правительства в интересах Запада.
Основной задачей в США считают формирование в Армении устойчивого антироссийского направления, отметили в пресс-службе. Для этого американцы намерены организовать долгосрочную информационно-пропагандистскую кампанию, нацеленную на дискредитацию сотрудничества Еревана с Москвой, ЕАЭС и ОДКБ и на распространение материалов о «притеснениях» армянских граждан в России.
Как рассказали в СВР, Вашингтон считает, что ради достижения «высокой цели» интеграции армянского народа в так называемое цивилизованное сообщество под руководством США Армения должна отказаться от своих традиций, национальных ценностей и стабильных торгово-экономических отношений с ближайшими партнерами из ЕАЭС.
«Таким образом, Вашингтон настойчиво толкает Армению к национальному самоубийству», — заключили в ведомстве.
В феврале Армения заявила о заморозке участия в ОДКБ, а премьер-министр Никол Пашинян не исключил, что республика вообще выйдет из организации. До этого, на фоне эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 годах, Ереван не раз обвинял ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что утверждения о том, что Москва якобы «бросила Армению в беде», не соответствуют действительности. Как напомнили в МИД, на сомнения Еревана в искренности намерений России есть исторический ответ: она множество раз приходила на помощь Армении, защищала ее и прикладывала усилия, чтобы остановить кровопролитие.