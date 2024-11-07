США готовят операцию по переориентации Армении на Запад, сообщили в СВР

В феврале Армения заявила о заморозке участия в ОДКБ, а премьер-министр Никол Пашинян не исключил, что республика вообще выйдет из организации. До этого, на фоне эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 годах, Ереван не раз обвинял ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств.