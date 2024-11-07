В Казахстане ждут визита Путина 27 ноября

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в конце октября сообщил ТАСС, что визит «действительно активно готовится». Он заверил, что точные даты будут озвучены своевременно. До этого Путин посещал Казахстан с официальным визитом в ноябре 2023 года, а в июле текущего года принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.