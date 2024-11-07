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В Казахстане ждут визита Путина 27 ноября

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан запланирован на 27 ноября. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу на встрече в расширенном составе с главой МИД России Сергеем Лавровым в Астане.

Источник: РИА "Новости"

«Предстоящий 27 ноября госвизит президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнерства», — сказал он.

В свою очередь Лавров отметил, что стороны ведут «серьезную подготовку государственного визита президента России в Казахстан 27 ноября». Он рассказал, что «несколько десятков документов» сейчас активно готовятся с тем, чтобы «максимально насытить предстоящий саммит».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в конце октября сообщил ТАСС, что визит «действительно активно готовится». Он заверил, что точные даты будут озвучены своевременно. До этого Путин посещал Казахстан с официальным визитом в ноябре 2023 года, а в июле текущего года принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Путин Владимир