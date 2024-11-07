В Казахстане ждут визита Путина 27 ноября

«Предстоящий 27 ноября госвизит президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнерства», — сказал он.
В свою очередь Лавров отметил, что стороны ведут «серьезную подготовку государственного визита президента России в Казахстан 27 ноября». Он рассказал, что «несколько десятков документов» сейчас активно готовятся с тем, чтобы «максимально насытить предстоящий саммит».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в конце октября сообщил ТАСС, что визит «действительно активно готовится». Он заверил, что точные даты будут озвучены своевременно. До этого Путин посещал Казахстан с официальным визитом в ноябре 2023 года, а в июле текущего года принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.