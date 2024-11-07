КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в столице Венгрии Будапеште седьмого ноября.
Как сообщает пресс-служба администрации президента, в ходе мероприятия Санду встретится с европейскими лидерами, главами государств и правительств, чтобы обсудить экономическое развитие Молдовы, обстановку в регионе и вопросы безопасности, а также процесс европейской интеграции страны.
Основными темами саммита станут вопросы безопасности в Европе, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, незаконная миграция и вопросы экономической безопасности и объединения в энергетической, транспортной, информационной и торговой областях.
Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представляет собой платформу для политического диалога о мире и безопасности на континенте, а также о сотрудничестве между государствами ЕС и странами за пределами пространства сообщества.
Первый саммит сообщества прошел в Праге в октябре 2022 года, второй состоялся в Молдове в июне 2023 года.