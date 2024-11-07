В Крыму предложили закрепить за Украиной статус буферной зоны

«Рано или поздно украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО».
Свое предложение он объяснил тем, что в случае агрессии со стороны НАТО создание буферной зоны поможет обеспечить дополнительную защиту российских границ, наша страна сможет оперативно среагировать на провокации недружественных западных стран.
«Это сродни принципу “метра жизни” на автомобилях. Если у машины капот больше метра длиной, то шансы выжить при ДТП у пассажиров намного выше. Вот так и Украина должна стать для России тем самым “метром жизни”, — считает Шеремет.
Ранее постпред России при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявлял, что Украина пока еще имеет шанс сохраниться как государство «в каком-то виде», если оно не будет представлять угрозы для России, то есть будет нейтральным, без русофобии и нацизма.