В Крыму предложили закрепить за Украиной статус буферной зоны

Ранее постпред России при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявлял, что Украина пока еще имеет шанс сохраниться как государство «в каком-то виде», если оно не будет представлять угрозы для России, то есть будет нейтральным, без русофобии и нацизма.