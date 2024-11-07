Экс-главу Коми назначили первым замначальника управления Минобороны

Во вторник, 5 ноября, глава Коми Владимир Уйба объявил о досрочном уходе с поста руководителя региона в связи с тем, «президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне». Президент РФ Владимир Путин принял его отставку и назначил врио руководителя региона Ростислава Гольдштейна, занимавшего до этого должность губернатора Еврейской автономной области. Уйба возглавлял Республику Коми с 2 апреля 2020 года.