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Экс-главу Коми назначили первым замначальника управления Минобороны

СЫКТЫВКАР, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин», — сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Во вторник, 5 ноября, глава Коми Владимир Уйба объявил о досрочном уходе с поста руководителя региона в связи с тем, «президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне». Президент РФ Владимир Путин принял его отставку и назначил врио руководителя региона Ростислава Гольдштейна, занимавшего до этого должность губернатора Еврейской автономной области. Уйба возглавлял Республику Коми с 2 апреля 2020 года.