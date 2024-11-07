Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты начался 7 ноября в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
В сообщении сказано, что сбор подписей за выдвижение кандидатов начался 7 ноября. Он завершится 6 декабря. Уточняется, что зарегистрированным инициативным группам нужно собрать не менее 100 тысяч подписей. Указывается, что сбор подписей могут проводить только члены инициативной группы на пикетах (речь идет про места, которые не запрещены местными исполнительными и распорядительными органами).
Кроме того, подписи допускается собирать по месту жительства, работы (службы) избирателей. Сообщается, что у члена инициативной группы при себе должно быть соответствующее удостоверение, документ с фотографией, который подтверждает его личность.
Также сказано, что в подписном листе должны находиться подписи избирателей, которые проживают на территории района, города, района в городе. Избирателю необходимо собственноручно поставить дату подписи, расписаться. Говорится, что подписной лист заверяется членом инициативной группы.
В пресс-службе обратили внимание на то, что у избирателя есть право поставить подпись в поддержку нескольких кандидатов, предлагаемых для выдвижения кандидатами в президенты. Однако только одну подпись можно поставить в поддержку одной и той же кандидатуры.
«Участие администрации организации в сборе подписей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписи, не допускаются», — подчеркнули в ЦИК.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Также сообщалось, что регистрация кандидатов в президенты начнется 22 декабря в Беларуси.
Ранее глава ЦИК Игорь Карпенко сказал, будут ли наблюдатели ОБСЕ на президентских выборах в Беларуси.