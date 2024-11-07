Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты начался 7 ноября в Беларуси

В сообщении сказано, что сбор подписей за выдвижение кандидатов начался 7 ноября. Он завершится 6 декабря. Уточняется, что зарегистрированным инициативным группам нужно собрать не менее 100 тысяч подписей. Указывается, что сбор подписей могут проводить только члены инициативной группы на пикетах (речь идет про места, которые не запрещены местными исполнительными и распорядительными органами).