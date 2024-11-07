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7 ноября официально представят врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

В правительстве Ростовской области представят назначенного врио губернатора региона.

Источник: Комсомольская правда

7 ноября в 11 часов в правительстве Ростовской области официально представят временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря. Об этом говорится на сайте властей региона.

Нового главу представят членам правительства, Законодательного собрания Дона, управленцам крупных предприятий и представителям ведущих СМИ региона.

Напомним, кадровую перестановку ранее утвердил президент Владимир Путин. Врио руководителя региона сменил в должности Василия Голубева.

Юрий Слюсарь свою трудовую деятельность начал в 1996 году, и с тех пор возглавлял ряд предприятий в Москве. В том числе, с 2003 по 2009 годы был коммерческим директором ОАО «Роствертол». Одновременно с 2005 до 2007 годы он занимал должность руководителя комитета по обеспечению деятельности — замдиректора вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация “Оборонпром”.

С 2009 по 2015 годы был помощником министра, директором Департамента авиационной промышленности, заместителем министра промышленности и торговли России.

С 2015 года и по настоящее время был президентом ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», а с 2017 года по совместительству находился в должности президента ПАО «Корпорация “Иркут”.

Юрий Слюсарь окончил Московскйи государственный университет имени Ломоносова и аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат экономических наук.