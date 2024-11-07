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Демократы выцарапывают друг другу глаза из-за поражения Харрис, пишут СМИ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Представители американской Демократической партии принялись «выцарапывать друг другу глаза» в попытках найти виновного в поражении своего кандидата Камалы Харрис на президентских выборах, сообщает издание Axios.

Источник: © РИА Новости

«Демократы начали выцарапывать друг другу глаза. Пыль еще не улеглась после выборов 2024 года, а поиски виноватого в слабых результатах Демократической партии уже всерьез начались», — пишет издание.

По данным издания, тогда как одни демократы винят в поражении действующего президента США Джо Байдена, поскольку тот, по их мнению, не вышел из президентской гонки вовремя, другие считают, что виновата сама Харрис, в том числе потому, что не нашла понимания с умеренными силами в конгрессе.

При этом некоторые демократы полагают, что в случае участия самого Байдена в выборах результат демократов был бы таким же.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис по-прежнему имеет только 226 голосов.