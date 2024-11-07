Развитие региона и поддержка граждан: Бочаров обозначил приоритеты нового бюджета Волгоградской области

Уже в ближайшие дни бюджет предстоит детально разобрать депутатам Волгоградской областной думы, по итогу чего в проект закона могут быть внесены корректировки. Андрей Бочаров поручил в приоритетном порядке обеспечить необходимым финансированием проекты стратегического развития Волгоградской области, а также социальные расходы, направленные на поддержку граждан.