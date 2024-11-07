Сегодня Владимир Путин выступит на «Валдае» в Сочи

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что к выступлению президента на «Валдае» традиционно проявляется повышенный интерес.
Темой 21-го заседания, которое проходит в Сочи с 4 по 7 ноября 2024 года, стал «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Двумя днями ранее, 5 ноября, в Сочи для участия в мероприятии прибыл глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Владимир Путин ежегодно участвует в заседаниях клуба с момента его основания в 2004 году. Глава государства зачастую выступает с речью, посвящённой международной политике, а затем отвечает на вопросы экспертов.
СМИ ожидают, что в процессе выступления 7 ноября президент ответит на вопросы об американских выборах, победителем которых стал Дональд Трамп.