Челябинск принимает Русский экономический форум

Как сообщают организаторы, в первый день форума запланированы тематические сессии, посвященные вопросам экономической миграции, развитию конкуренции, суверенности индустриализации, цифровизации, пространственному развитию городов и регионов. Также в первый день будет презентован «Атлас российской робототехники» с информацией о том, какие в России существуют производители роботов, что они готовы предложить государству, бизнесу и промышленности.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что важность предстоящего события заключена уже в его названии.
«Это Русский экономический форум — мероприятие федерального масштаба, нацеленное, прежде всего, на внутреннюю экономическую повестку, на обсуждение существенных для экономического развития страны вопросов, нынешних вызовов, возможностей», — отметил глава региона.
Он добавил, что форум направлен также на улучшение взаимодействия бизнеса, государства и всех, кто участвует в развитии экономики и страны. Задача Русского экономического форума — подготовить ряд предложений, которые будут полезны для федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также Центрального банка России.
По итогам первого РЭФ, который в 2023 году также прошел в Челябинске, был подготовлен сводный документ для правительства и регулятора, содержащий предложения по ускорению социально-экономического развития страны, и более 80% этих идей нашли отражение в стратегических документах и планах развития.
На II Русский экономический форум приедет российский певец, композитор Олег Газманов. Он выступит в завершении второго дня форума, 8 ноября.
Мероприятие пройдет в Челябинске с 7 по 9 ноября. Общее количество участников превысит 3 тыс. человек.