Челябинск принимает Русский экономический форум

Как сообщают организаторы, в первый день форума запланированы тематические сессии, посвященные вопросам экономической миграции, развитию конкуренции, суверенности индустриализации, цифровизации, пространственному развитию городов и регионов. Также в первый день будет презентован «Атлас российской робототехники» с информацией о том, какие в России существуют производители роботов, что они готовы предложить государству, бизнесу и промышленности.