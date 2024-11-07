Официальное представление врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря: Прямая трансляция

В четверг, 7 ноября в 11:00, состоится официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря правительству региона. Об этом сообщается на официальном портале правительства.
— Во встрече примут участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Васильевич Устинов, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Борисович Слюсарь и занимавший должность главы донского региона с мая 2010 года по ноябрь 2024-го Василий Юрьевич Голубев, — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в понедельник, 4 ноября, губернатор Василий Голубев объявил о своей отставке.
— Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу, — написал в своем официальном блоге глава региона. Благодарен Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину и правительству РФ за внимание ко всем вопросам, за конкретное содействие по инициативам нашего региона.
67-летний управленец родом из Тацинского района Ростовской области. Большую часть политической карьеры он посвятил Подмосковью. Уже в 1991 году Василий Юрьевич был назначен, а спустя пять лет избран главой Ленинского района Московской области. В 1999 году занял пост вице-губернатора Московской области, а в 2000 году — первого зампредседателя правительства Подмосковья.
В мае 2010 года по представлению президента РФ депутаты Законодательного собрания Ростовской области наделили Василия Голубева полномочиями возглавить донской регион. А в 2015 и 2020 годах он был избран жителями на должность губернатора.
Вечером того же дня, 4 ноября, стало известно имя преемника Василия Голубева на посту. Им станет 50-летний Юрий Слюсарь. Известно, что 2015 года и по сей день он является президентом публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», а с 2017 года и также по наше время по совместительству — президент ПАО «Корпорация “Иркут”.
— Указом президента Юрий Слюсарь назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, — было указано в сообщении на официальном сайте Кремля.
На личной встрече с управленцем глава государства предложил Юрию Борисовичу занять пост главы региона.
— Мы давно с Вами знакомы, и с полной уверенностью могу сказать, что Вы много сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом, — сказал Владимир Путин. — Есть предложение расширить Вашу зону ответственности. И поработать в Ростовской области. Как Вы относитесь к этому предложению?
Уроженец Ростова-на-Дону Юрий Слюсарь предложение с благодарностью принял:
— Большое спасибо за доверие, за высокое доверие. Для меня это возможность вернуться на мою донскую землю, родину, возглавить регион в этот непростой период, — ответил Юрий Слюсарь. — Ростов — это один из крупнейших субъектов с большим промышленно-сельскохозяйственным потенциалом. Раньше говорили, что Ростов — это ворота Кавказа, а сейчас это, конечно, ворота еще и в значительной степени новые территории, на которых проживают миллионы наших новых сограждан. Я считаю, что это делает Ростов таким хабом, инфраструктурным центром нового макрорегиона. И это не только вызов, но и возможности импульса для развития области.
И сегодня новый глава региона будет представлен донскому правительству.