Лукашенко приехал на чемпионат по колке дров среди журналистов

Нынешний чемпионат уже третий по счету. Место проведения то же, что и в предыдущие годы, — живописный берег реки Вяча в Минском районе.



Командам предстоит выполнить такие упражнения, как колка дров, переруб бревна, колка дров по-президентски. Помимо уже традиционных конкурсов, участников ожидают и новые виды состязаний. Мужчины, показавшие лучший результат, смогут выступить в динамичном и интересном конкурсе «Одним ударом!». В колке дров среди женщин тоже будет проведен необычный конкурс — необходимо будет расколоть дрова при помощи клиньев и сковороды.



Посоревноваться смогут и болельщики, например, в перетягивании дров на санях и сборе деревянных фигур.



В этом году для соревнований организаторы заготовили около 30 куб.м дровяной древесины. По сложившейся доброй традиции по результатам проведения чемпионата дрова будут безвозмездно переданы нуждающимся для обогрева в зимний период.