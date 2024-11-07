Вениамин Кондратьев рассказал о работе ярмарок на Кубани

Глава регион отметил, что организовано порядка тысячи ярмарок. По их количеству край на первом месте в стране. А всего действует свыше 58 тысяч объектов розничной торговли.
— Для потребителей это возможность приобрести качественные кубанские продукты по приемлемым ценам напрямую у производителя. Именно здесь путь товара «от поля до прилавка» максимально короткий. Поэтому продолжаем активно развивать инфраструктуру рынков и ярмарок. В 2024 году там реализовали продукции на 150 миллиардов рублей. Это на 14 процентов больше, чем в прошлом году, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Потребительская сфера дает десятую часть всех налоговых поступлений. Это обеспечивает стабильность бюджета региона и развивает социальную сферу.