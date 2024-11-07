Государственный долг Молдовы достиг 41 миллиарда леев — Минфин

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Внутренний государственный долг Молдовы на конец октября 2024 года достиг 41 миллиарда леев, увеличившись с начала года на 1,3 миллиарда леев, сообщили в Министерстве финансов.
Как отмечается, этот скачок был вызван в основном увеличением выпуска государственных ценных бумаг (ГЦБ) на первичном рынке на 1,6 миллиарда леев, а также погашением некоторых ГЦБ, выпущенных для выполнения обязательств по выплате государственных гарантий, на сумму в 330 миллионов леев.
Внутренний государственный долг на душу населения, если брать в расчет нынешнюю численность населения Молдовы примерно в 2,4 миллиона человек, составляет почти 17 000 леев, отмечают в Минфине.
За десять месяцев текущего года средневзвешенная процентная ставка по ГЦБ, проданным на аукционах, составила 4,65% (по типам ГЦБ: 91 день — 2,19%, 182 дня — 4,40%, 364 дня — 4,94%, 2 года — 5,33%, 3 года — 5,17%, 5 лет — 5,80%, 7 лет — 5,79%, 10 лет — 7,00%), что по сравнению с 2023 годом ниже на 3,97 процентных пунктов, уточняет ведомство.