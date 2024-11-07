WSJ: Трамп готовит новый план для завершения военного конфликта на Украине

Во время своей предвыборной кампании Трамп критиковал действия Байдена, так как, по его мнению, они могут привести к Третьей мировой войне. Более того, избранный президент считает, что Киев обманул США, бесплатно получив дорогое оружие. Несмотря на свои заверения в возможности быстрого урегулирования конфликта, Трамп не раскрыл, как именно он может усадить Россию и Украину за стол переговоров, поскольку после разглашения планов он якобы не сможет ими воспользоваться.