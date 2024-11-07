«Указом Президента РФ от 6 ноября 2024 года на должность начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан назначен полковник внутренней службы Кадамов Ирек Ильгизович», — указано на сайте ведомства. Ранее Кадамов был временно исполняющим обязанности начальника республиканского главка.
Ирека Кадамова назначили начальником Главного управления МЧС по Татарстану
Начальником Главного управления МЧС России по РТ стал Ирек Кадамов. Соответствующий указ накануне подписал Президент России Владимир Путин.