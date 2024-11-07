Ирека Кадамова назначили начальником Главного управления МЧС по Татарстану

«Указом Президента РФ от 6 ноября 2024 года на должность начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан назначен полковник внутренней службы Кадамов Ирек Ильгизович», — указано на сайте ведомства. Ранее Кадамов был временно исполняющим обязанности начальника республиканского главка.