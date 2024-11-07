Федорищев и Комаров возложили цветы к Знаку «Памяти парада 7 ноября»

Перед традиционным парадом Памяти, который проводится в Самаре 7 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров возложили цветы к памятному знаку в честь «Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве».