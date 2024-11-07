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Федорищев и Комаров возложили цветы к Знаку «Памяти парада 7 ноября»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и полпред Президента РФ по ПФО Игорь Комаров почтили память советских солдат и офицеров, принимавших участие в параде 1941 года.

Перед традиционным парадом Памяти, который проводится в Самаре 7 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров возложили цветы к памятному знаку в честь «Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве».

Кроме них в возложении приняли участие депутат ГД РФ Александр Хинштейн, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, представители 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, силовых ведомств и ветеранских организаций, почетные гости из других регионов РФ.

Напоминаем, что в годы Великой Отечественной войны Куйбышев (Самара) был «запасной столицей». Солдаты и офицеры, принявшие участие в параде 7 ноября 1941 года прямо с площади Куйбышева уходили на фронт.