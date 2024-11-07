Победа Трампа: в США завершились выборы президента

В США работает система выборщиков. В каждом штате выбирают специальных людей, которые в итоге решают, за какого кандидата голосовать. В теории они должны присуждать победу тому, за кого проголосовало большинство, однако на деле могут поступить иначе. В США действует правило «победитель получает все», кроме Небраски и Мэна. Это значит, что выигравший кандидат забирает и свои голоса, и своего конкурента. Для победы нужно набрать 270 голосов и более. Так, Трамп получил 312 голосов, а Харрис только 224 голоса. Она одержала победу лишь в исторически демократических штатах — Калифорнии, Вашингтоне, Орегоне, Колорадо, Нью-Мексико, Миннесоте, Иллинойсе, Виргинии и Нью-Йорке. Подробнее смотрите в инфографике «Газеты.Ru» о результатах президентских выборов в США.