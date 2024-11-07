Путин назвал актуальную геополитическую ситуацию неустойчивой

Президент России Владимир Путин считает, что положение дел на мировой арене нельзя назвать стабильным. Об этом, как сообщает ТАСС, глава государства заявил в обращении к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).