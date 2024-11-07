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Путин назвал актуальную геополитическую ситуацию неустойчивой

Президент России Владимир Путин считает, что положение дел на мировой арене нельзя назвать стабильным. Об этом, как сообщает ТАСС, глава государства заявил в обращении к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Источник: Пресс-служба Президента России

«Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности», — подчеркнул президент. Послание зачитал секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Путин отметил, что стоящие на повестке дня встречи вопросы «исключительно значимы и актуальны».

По мнению президента, от их решения зависит углубление сотрудничества между государствами СНГ, обеспечение коллективной безопасности и развитие экономик стран-участниц содружества.

В день рождения Путина 7 октября в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит лидеров СНГ. Глава российского государства тогда провел несколько отдельных бесед с коллегами.

В неформальном саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На следующий день, 8 октября, Путин объявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Путин Владимир
СНГ