Путин назвал актуальную геополитическую ситуацию неустойчивой

«Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности», — подчеркнул президент. Послание зачитал секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Путин отметил, что стоящие на повестке дня встречи вопросы «исключительно значимы и актуальны».
По мнению президента, от их решения зависит углубление сотрудничества между государствами СНГ, обеспечение коллективной безопасности и развитие экономик стран-участниц содружества.
В день рождения Путина 7 октября в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит лидеров СНГ. Глава российского государства тогда провел несколько отдельных бесед с коллегами.
В неформальном саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
На следующий день, 8 октября, Путин объявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.