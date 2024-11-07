Игоря Потапенко назначили вице-губернатором Петербурга

Однако этим кадровые решения не ограничились. Губернатор Александр Беглов назначил Валерия Москаленко на должность главы администрации губернатора Петербурга. Он будет следить за работой Комитета по государственному заказу Петербурга, Комитета по экономической политике и стратегическому планированию города. Кроме того, его избрали временно исполняющим обязанности по координации и контролю деятельности Комитета имущественных отношений Петербурга. Официально к работе на этих позициях он приступит также завтра, 8 ноября.