Игоря Потапенко назначили вице-губернатором Петербурга

Сегодня, 7 ноября, губернатор Александр Беглов принял сразу несколько кадровых решений, которые затронут работу в правительстве города. Так, бывшего руководителя ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Игоря Потапенко назначили на должность вице-губернатора города. К своим должностным обязанностям он приступит завтра, 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Потапенко будет координировать и контролировать работу Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Северной столице, — говорится в сообщении.
К слову, сегодня от должности вице-губернатора Петербурга по собственному желанию освободили Станислава Казарина. Он занимался вопросами Комитета по информатизации и Управления по развитию садоводства и огородничества города.
Однако этим кадровые решения не ограничились. Губернатор Александр Беглов назначил Валерия Москаленко на должность главы администрации губернатора Петербурга. Он будет следить за работой Комитета по государственному заказу Петербурга, Комитета по экономической политике и стратегическому планированию города. Кроме того, его избрали временно исполняющим обязанности по координации и контролю деятельности Комитета имущественных отношений Петербурга. Официально к работе на этих позициях он приступит также завтра, 8 ноября.