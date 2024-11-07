Кремль ответил на сообщения о «тайном» поздравлении Путина Трампу

Представитель Кремля назвал такие сообщения не соответствующими действительности.
«Недостоверная [информация]», — сказал Песков RTVI.
Ранее издание «Верстка» (внесено в реестр иноагентов) опубликовало информацию о том, что президент России Владимир Путин и заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев через «знакомых» неформально по линии МИД России отправили Дональду Трампу поздравление с победой в выборах. В числе тех, кто якобы присоединился к обращению, издание также назвало главу МИД Сергея Лаврова, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Накануне Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, поздравит ли Владимир Путин нового президента США с избранием. Представитель Кремля обратил внимание на то, что отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки находятся в исторически низкой точке, а их развитие во многом зависит от шагов Вашингтона. Песков подчеркнул, что российская сторона открыта для диалога и готова к сотрудничеству.