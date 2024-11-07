Кремль ответил на сообщения о «тайном» поздравлении Путина Трампу

Накануне Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, поздравит ли Владимир Путин нового президента США с избранием. Представитель Кремля обратил внимание на то, что отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки находятся в исторически низкой точке, а их развитие во многом зависит от шагов Вашингтона. Песков подчеркнул, что российская сторона открыта для диалога и готова к сотрудничеству.