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Кремль ответил на сообщения о «тайном» поздравлении Путина Трампу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин якобы неформально поздравил Дональда Трампа с победой в президентской гонке.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Представитель Кремля назвал такие сообщения не соответствующими действительности.

«Недостоверная [информация]», — сказал Песков RTVI.

Ранее издание «Верстка» (внесено в реестр иноагентов) опубликовало информацию о том, что президент России Владимир Путин и заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев через «знакомых» неформально по линии МИД России отправили Дональду Трампу поздравление с победой в выборах. В числе тех, кто якобы присоединился к обращению, издание также назвало главу МИД Сергея Лаврова, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, поздравит ли Владимир Путин нового президента США с избранием. Представитель Кремля обратил внимание на то, что отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки находятся в исторически низкой точке, а их развитие во многом зависит от шагов Вашингтона. Песков подчеркнул, что российская сторона открыта для диалога и готова к сотрудничеству.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
Трамп Дональд