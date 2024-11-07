Мэр Воронежа Сергей Петрин провел прием граждан

Мэр отметил, что воронежцы активно участвуют в программе благоустройства дворов. Ранее поступили предложения о проведении работ у домов № 29 и № 31. Так как все три дома объединены одним двором, то обновлять территории будут одновременно. Сергей Петрин поддержал инициативу и поручил включить все эти дома в проект перечня на 2025 год.