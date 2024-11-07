Мэр Воронежа Сергей Петрин провел прием граждан

Мэр Воронежа Сергей Петрин провел личные встречи с горожанами и обсудил беспокоящие их вопросы, об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.
«Ко мне в гости пришел самый юный за историю моих приемов граждан воронежец, посетивший администрацию вместе с мамой. Чтоб не разбудить, даже говорили чуть тише, но об очень важных вопросах — благоустройстве дворовой территории у дома № 33 по улице Летчика Колесниченко, где ребенок и будет расти», — рассказал Сергей Петрин.
Мэр отметил, что воронежцы активно участвуют в программе благоустройства дворов. Ранее поступили предложения о проведении работ у домов № 29 и № 31. Так как все три дома объединены одним двором, то обновлять территории будут одновременно. Сергей Петрин поддержал инициативу и поручил включить все эти дома в проект перечня на 2025 год.
Также на приеме рассмотрели вопрос ликвидации торговли внутри «арбузного кольца» в Советском районе. Ранее это уже обсуждалось, процедура ликвидации торговой площадки запущена. Сейчас власти выбирают новое место для размещения ярмарки.
Еще один касался благоустройства микрорайона Никольское. На следующий год запланировали устройство участка тротуара по улице Дубянского и зоны отдыха. Также будет организован парковочный карман у детского сада № 142, смонтирован остановочный павильон «мкр. Никольское» и реконструировано футбольное поле.
«Пообщался и с Фаиной Зиновьевной Блинчевской. С ней мы находимся в постоянном контакте. Поговорили о ее опасениях, что на территории бывшего Сада Пионеров по улице Театральной появится жилой дом. Сообщил, что участок частично попадает в зону сразу нескольких объектов культурного наследия, для которых установлен особый охранный режим. Разрешение на строительство объектов не выдавалось», — добавил Сергей Петрин.