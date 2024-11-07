Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о плане работы

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обозначил план действий на ближайшее время. Об этом он рассказал в первом интервью журналистам на новом посту.
— В первую очередь надо познакомиться с коллективом, с правительством, с его структурой. Кого-то я знаю, с кем-то мы пересекались все эти годы, и будем знакомиться заново, — сказал Юрий Борисович. — Вечером планирую заехать домой, поесть у мамы борща.
По словам нового главы региона, его назначение губернатором оказалось для него «скорее, ожидаемое».
— Ведь президент может принять решение в любой момент. Конечно, я уехал из Ростова в 17 лет, но в родном городе бывал и по нему скучал. Здесь у меня живет много родственников, моя мама, те люди, с которыми я вырос. Это мой родной город, и я с благодарностью воспринял решение президента.