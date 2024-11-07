Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о плане работы

— Ведь президент может принять решение в любой момент. Конечно, я уехал из Ростова в 17 лет, но в родном городе бывал и по нему скучал. Здесь у меня живет много родственников, моя мама, те люди, с которыми я вырос. Это мой родной город, и я с благодарностью воспринял решение президента.