В Минобороны Польши исключили перехват ракет над Украиной

Польша не должна сбивать ракеты над территорией Украины, заявил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Radio Zet. Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос.
По словам министра, Польша, «вопреки заявлениям украинских властей», является лидером по оказанию помощи Киеву, в том числе военной. Он отметил, что его страна вместе с Германией и Италией возглавляет европейскую «коалицию бронетехники» для поставок Украине.
В начале ноября Косиняк-Камыш заявлял, что решение о перехвате ракет над украинской территорией должно быть утверждено на уровне НАТО. «Сегодня такого решения в альянсе нет», — отмечал он. За несколько дней до этого The Hill сообщил, что американские конгрессмены попросили президента Джо Байдена «предоставить Польше право перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной», особенно в случае угрозы попадания в польское воздушное пространство.
На этой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил, что вопрос о перехвате российских ракет будет обсуждаться на ближайшей встрече министров стран НАТО, которая пройдет в середине ноября. В пресс-службе альянса ранее заявляли, что страны вправе сбивать воздушные цели над своей территорией, но превентивный перехват каким-либо государством российских ракет над Украиной может втянуть в конфликт весь блок. Прежний генсек НАТО Йенс Столтенберг (в октябре его сменил Марк Рютте) исключал, что альянс будет сбивать ракеты России над Украиной.
В МИД России заявляли, что реакция Москвы будет «адекватной и вполне конкретной», если польские власти поддадутся «авантюрному порыву» перехватить российские дальнобойные средства поражения.
Польша неоднократно поднимала в воздух самолеты в связи с «интенсивной активностью дальней авиации» России по ночам, когда на Украине звучала воздушная тревога.