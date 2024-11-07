В Минобороны Польши исключили перехват ракет над Украиной

На этой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил, что вопрос о перехвате российских ракет будет обсуждаться на ближайшей встрече министров стран НАТО, которая пройдет в середине ноября. В пресс-службе альянса ранее заявляли, что страны вправе сбивать воздушные цели над своей территорией, но превентивный перехват каким-либо государством российских ракет над Украиной может втянуть в конфликт весь блок. Прежний генсек НАТО Йенс Столтенберг (в октябре его сменил Марк Рютте) исключал, что альянс будет сбивать ракеты России над Украиной.