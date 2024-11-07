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Провал западного плана и терроризм Киева. Что сказал Шойгу секретарям Совбезов стран СНГ

Коллективный Запад превращал Украину с помощью цветных революций в орудие нанесения стратегического поражения России, но план провалился. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что агрессия Киева в Курской области была направлена на захват Курской АЭС, что является актом ядерного терроризма.

ТАСС собрал ключевые заявления Шойгу.

О провалившемся плане Запада

Коллективный Запад превращал Украину с помощью цветных революций «в орудие нанесения России стратегического поражения», но план провалился.

О ядерном терроризме Киева

Агрессия Киева в Курской области была направлена на захват Курской АЭС.

Кроме того, продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей энергетической инфраструктуре: «Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?».

«Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего, в отличие от международных террористических сетей, собственной промышленностью и контролируемой территорией».

О многополярности

На саммите БРИКС в Казани фактически заложили основы справедливого многополярного мироустройства, «которое базируется на неделимости, безопасности и суверенном праве государств выбирать свой собственный путь развития».

О потере лидерства Западом

Страны коллективного Запада теряют экономическое, политическое и моральное лидерство.

Сейчас они «фактически живут в долг»: «Все больше государств отказываются от доллара и евро как инструментов сбережения взаимных расчетов. Понятно, что такая ситуация западные элиты не устраивает».

О выборах в Молдавии и Грузии

Народы Молдавии и Грузии на себе ощутили последствия попыток поглощения Западом и сделали выводы.

Запад бесцеремонно вмешивался в избирательный процесс в Грузии, но потерпел неудачу.

Результат президентских выборов в Молдавии, которого требовали западные спонсоры, смогли обеспечить «только откровенные махинации».

Права молдавских граждан, проживающих в России, грубейшим образом нарушили: «Были открыты только два избирательных участка и направлено всего 10 тыс. бюллетеней. Оправдывали это якобы соображениями безопасности».

Шойгу Сергей
СНГ